Niessl: „Das ist ein wichtiger Schritt“

„Sehr erleichtert“ hat sich Hans Niessl, Präsident der Bundes-Sportorganisation Sport Austria, über die Öffnung des Vereinssports nach dem vierten Lockdown ab 12. Dezember gezeigt. „Für die physische und psychische Gesundheit der Bevölkerung, insbesondere der Kinder und Jugendlichen, und für die vielen Arbeitsplätze in der Sportbranche ist das ein wichtiger Schritt“, sagte Niessl am Mittwoch in einer Aussendung von Sport Austria.