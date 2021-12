Frau mit Bergeschere aus Auto geschnitten

Am Mittwochvormittag krachte es in Feldkirch Altenstadt. Der Unfall ereignete sich auf der ampelgeregelten Kreuzung der L190 mit der Bruderhofstraße. Dort war eine Frau in ihrem Pkw unterwegs, als es zur Kollision mit dem Wagen eines anderen Autofahrers kam. Über den Unfallhergang herrscht bislang Unklarheit.