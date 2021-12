Experten rechnen bald mit Rückgang auf Intensiv

Rückgang mit Zeitverzug

Mit Zeitverzug wird auch von einem Rückgang der Bettenauslastung auf Intensiv- und Normalstationen in den Spitälern ausgegangen. Die kritische Marke von 33 Prozent Auslastung der Intensivstationen mit Covid-Patienten ist österreichweit in einer Woche in allen Bundesländern weiterhin möglich. Am geringsten ist die Wahrscheinlichkeit jedoch in Wien mit 0,5 Prozent, recht hoch in Vorarlberg mit 84 Prozent. In zwei Wochen, am 22. Dezember, liegt die Wahrscheinlichkeit dann österreichweit bei nur mehr 2,5 Prozent. Die vorangegangenen Prognosen zur Auslastung der Intensivstationen waren allerdings bisher in einigen Bundesländern sogar übertroffen worden, hielten die Experten fest.