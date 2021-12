Mölzer: „Wäre ohne Impfung auf Intensiv gelandet“

Mölzer kritisiert in dem Interview, dass man als Erkrankter alleingelassen werde. „Ich hatte grippale Symptome, dann hat es sich von Tag zu Tag massiv gesteigert“, so der Politiker. Der Arzt sage einem nur, man solle „irgendwelche Grippemittel nehmen“. Medikamente, die gerade in der Zulassung sind, bekomme man nicht.