Zehn Finanzminister in 20 Jahren: Das ist Rekord

Nach dem Bundeskanzler ist es der wichtigste Job in der Regierung: Doch gerade im Finanzministerium gab es seit dem Jahr 2000 ein reges Kommen und Gehen. Insgesamt zehn verschiedene Amtsträger (darunter nur eine Frau) wurden in dieser Zeit angelobt. Man fragt sich, ob so hohe Fluktuation den Staatsfinanzen guttut.