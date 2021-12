Viele Packerl werden zur körperlichen Belastung

Frau Pleschberger, wie erleben Sie in Ihrem Job die Wochen vor Weihnachten?

Sehr anstrengend. Es ist wohl abgesehen vom Lockdown die Zeit, in der die Leute am meisten bestellen. Das ist für uns Paketzusteller dann auch die stressigste Zeit im Jahr. Dabei darf man die winterlichen Straßenverhältnisse nicht vergessen, denen man sich anpassen, gegebenenfalls langsamer fahren oder Schneeketten montieren muss.