Zur Adventszeit geht so richtig die Post ab!

Zweieinhalb Wochen vor Weihnachten geht in Kärnten auch am heutigen Feiertag so richtig die Post ab. Der Paket-Zustelldienst steht von 9 bis 5 Uhr in früh im Dauereinsatz. Koordiniert wird vieles in den Logistikzentren in Wernberg (Pakete) und Villach (Briefe). „In der Nacht herrscht dort Hochbetrieb, Lkw bringen die Bestellungen aus der ganzen Welt“, sagt Daniel Haut, der Leiter des Zentrums in Wernberg: „Im Dezember werden von uns täglich mehr als 70.000 Pakete übernommen und ausgeliefert – sonst sind es rund 44.000 pro Monat.“