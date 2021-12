Schnell vorbei

Politik ist ein schnelllebiges Geschäft geworden. Ob Parteichef, Kanzler oder Finanzminister: Auf einen raschen Aufstieg folgt sehr oft ein schneller Verschleiß. Man kann gar nicht so schnell nach oben schauen, um nicht zu verpassen, wie Sterne am Polithimmel innerhalb kürzester Zeit verglühen. Das ist nicht nur in Österreich so.