Waschmaschine im Seniorenheim geriet in Brand

Am frühen Nachmittag schlugen die Brandmelder im Seniorenheim in der Landeshauptstadt an. Eine Industriewaschmaschine hatte aus vorerst unbekannter Ursache Feuer gefangen. Ein Mitarbeiter - er ist in seiner Freizeit selbst Feuerwehrmann - begann unverzüglich mit den Löscharbeiten und verhinderte so ein Ausbreiten des Feuers.