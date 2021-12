Klimaaktivisten beißen mit Kritik auf Beton

Wenngleich Wien wegen der Corona-Pandemie heuer seinen Spitzenplatz als lebenswerteste Stadt der Welt verloren hat, so fühlt sich nach wie vor die überwiegende Mehrheit der Wiener absolut wohl in der Donaumetropole. Gar nicht so wohl fühlt sich offenbar die Klimabewegung rund um Greenpeace, Fridays for Future und System Change not Climate Change in Wien. Denn sie forderte nun vor dem Rathaus ein „endgültiges Aus der Wiener Betonpolitik“.