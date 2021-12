Stell dir vor, es ist Angelobung, und keiner schaut hin. Ein bisschen fühlte es sich am Montag so an, obwohl sich der Bundespräsident und sein Kabinettschef große Mühe gaben und der Tisch, an dem alle neuen Regierungsmitglieder Platz nahmen und an dem einst der österreichische Staatsvertrag unterzeichnet wurde, wirklich wunderschön anzusehen ist.