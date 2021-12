Corona-Lockdown: Aufschrei des Tiroler Großhandels

300 Betriebe mit insgesamt 5000 Mitarbeitern in Tirol

„Im Gegensatz zum Osten leben die meisten unserer Lebensmittel-Zulieferer in Tirol vom Tourismus. Ist die Gastro zu, dann stehen auch wir“, fügt sie an. In Tirol geht es um 300 Betriebe mit 5000 Mitarbeitern und zwei Milliarden Euro Umsatz. Neben den „Großen“ wie Wedl, Grissemann und Co. fallen laut Sparten-GF Simon Franzoi auch die Bäcker, Metzger und Konditoren in diesen Bereich. Die beliefern die Tourismusbetriebe ja ebenfalls.