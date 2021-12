Reh verletzt gefunden: Von Hund gebissen

Bambi war wohl zur falschen Zeit am falschen Ort: Ein Reh war vergangenen Mittwoch um 15 Uhr in der Sieveringer Straße in Wien-Döbling unterwegs, als es plötzlich von einem frei laufenden Hund angegriffen wurde. Das Tierchen erlitt Bisswunden, zum Glück kamen dem Tier Beamte zur Hilfe.