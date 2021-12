Umstrittene Treibjagden haben wieder Hochsaison

„Hier geht es um nichts anderes als die pure Lust am Töten“

Die Frage nach der Notwendigkeit der Treibjagden und auch der Akzeptanz in der Gesellschaft stellt sich zunehmend. Zudem es ja immer noch die Praxis gibt, Fasane auszusetzen, um, wie es als Argumentation immer heißt, ihren Bestand zu erhöhen. „Das ist Nonsens, hier geht es um nichts anderes als die pure Lust am Töten und am Jagderlebnis“, hält David Richter vom Verein gegen Tierfabriken dagegen. „Alle anderen Argumente sind fadenscheinig.“ Richter fordert ein Verbot der Jagd auf weibliche Tiere, wie es im Burgenland und in Kärnten schon vorhanden ist, sowie mehr Transparenz und unabhängige Kontrollen bei Treibjagden.