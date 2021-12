„Kommissar DNA“ entlastet Wölfe bei Nutztierrissen

Ein Luchs, sonst nur Füchse

Der Fall zweier gerissener Schafe in Gutau vom 15. Juli bleibt ungeklärt, da eine DNA-Probennahme nicht mehr möglich war. Ansonsten sind inzwischen alle Proben ausgewertet. So hatte in Ternberg am 28. Oktober ein Luchs seine Pfoten im Spiel, als ein Schaf ums Leben kam, bei tot und angefressen aufgefundenen Kälbern in Weitersfelden, Steinbach am Ziehberg, Bad Goisern und Weyer waren jedenfalls Füchse am Werk gewesen, wie auch bei zwei getöteten Schafen in Schörfling und Pierbach. Dass sie auch die „Killer“ waren, ist damit nicht bestätigt, nur dass sie am Kadaver nachweislich ihren Hunger gestillt haben.