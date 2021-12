Blackout: Wenn im Kuhstall das Licht ausgeht

Problematische Stromausfälle

Außerdem verursachen in Kärnten mittlerweile jedes Jahr Unwetter oder heftige Schneefälle problematische Stromausfälle. Vor allem Bauernhöfe in entlegeneren Gebieten mussten bereits tagelang ohne Strom auskommen. Das sorgt vor allem in Kuhställen für erhebliche Probleme. Denn das Melken, Füttern, Misten und Weiden ist dort meist vollautomatisiert. Wie schnell es zu einem großflächigen Stromausfall kommen kann, haben viele Kärntner erst gestern, Sonntag, wegen der heftigen Schneefälle wieder miterlebt.