Salzburger trotzten Wetter und hatten 2-G-Skispaß

Obertauern ortet in Start „gutes Omen“ für Winter

In Obertauern nutzten am Samstag gleich 2500 Skifahrer den ersten Tag der Wintersaison aus. „Das ist ein gutes Omen für den Winter, wenn sich die Leute mit dem Skifahren beschäftigen. Das Gesellige fehlt halt noch“, berichtet Klaus Steinlechner“, Geschäftsführer der Liftgemeinschaft Obertauern. Die Kontrolle des 2-G-Nachweises sei kein Problem gewesen; viele der Gäste kamen aus den Nahbereichen. „Die Tauernrunde ist schon in beide Richtungen offen, das ist für viele attraktiv“, so Steinlechner.