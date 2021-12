Steirischer SPÖ-Chef Lang befürwortet Impfpflicht

“Schwarz Null“ bleibt lang unerreichbar

Das ursprüngliche Ziel, nämlich keine neuen Schulden zu machen, werde man erst „in ein paar Jahren“ wieder in Angriff nehmen können, selbst 2024 - und damit im letzten Jahr der Legislaturperiode - dürfte es nach neuesten Schätzungen noch nicht gelingen, so Lang. Bei all den Hiobsbotschaften gebe es aber auch Positives zu vermelden, denn der Abschluss des Jahres 2021 wird besser ausfallen als budgetiert.