Die Tage entscheidender Weichenstellungen

Die Impfpflicht kommt - und das in raschen Schritten: In wenigen Tagen wird bereits ein Gesetzesentwurf vorliegen, danach geht es in die rund vierwöchige Begutachtung. Politisches Ziel ist, das Gesetz mit 1. Februar 2022 in Kraft zu setzen. Obwohl in den nächsten Wochen wohl noch heiß umkämpft, ist die „Allgemeine Impfpflicht“ aus Sicht der Regierung (und weiter Teile der Opposition) ohne Alternative: „Das Gesetz wird kommen, das ist im Sinne des Gesundheitsschutzes der Bevölkerung notwendig“ sagt dazu Verfassungsministerin Karoline Edtstadler im Nachgefragt-Interview mit Gerhard Koller.