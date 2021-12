„Kommt die Impfpflicht, schließe ich die Praxis“

Hat es auf dem Arbeitsmarkt schon einmal so eine Impfpflicht gegeben?

Früher war eine Schutzimpfung gegen Pocken in Österreich verpflichtend, jedoch nicht nur am Arbeitsplatz. Ich glaube also nicht, dass der Arbeitgeber alleine zukünftig eine Befugnis dazu haben wird, seinen Mitarbeitern eine Impfung vorzuschreiben. So etwas muss der Gesetzgeber machen.