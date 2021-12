Bob: Maier fährt im Vierer-Weltcup aufs Podest

Maier hatte im Februar auf dieser Strecke in Sachsen WM-Silber geholt und sicherte sich nun 0,13 Sekunden vor dem drittplatzierten Russen Rostislaw Gaitiukewitsch neuerlich Rang zwei. Der Tiroler fuhr in beiden Durchgängen die zweitbeste Zeit. Nach den Rängen vier und fünf in Innsbruck verbesserte sich Maier in der Weltcupwertung auf Rang zwei.