Kommende Woche wird winterlich und kalt

Zum Wochenstart am Montag scheint südlich des Alpenhauptkammes die Sonne, im Norden und Osten startet der Tag hingegen noch mit Restwolken. Im Stau der Alpen zwischen Vorarlberg und dem Mostviertel schneit es noch zeitweise, die Wolkendecke lockert aber mehr und mehr auf. Lediglich an der Alpennordseite zwischen dem oberösterreichischen Seengebiet und dem Mostviertel sowie im Wald-und Mühlviertel bleibt es noch etwas trüb. Aus Nordwest weht der Wind schwach bis mäßig, im Wiener Becken und in den Föhnstrichen an der Alpensüdseite auch lebhaft. Die Frühtemperaturen betragen minus fünf bis plus drei Grad, die Tageshöchsttemperaturen null bis sechs Grad.