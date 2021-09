D: Ungeimpften droht bei Quarantäne Lohnausfall

In Österreich nicht möglich

In Österreich wäre solch ein Schritt übrigens nicht möglich, wie Philipp Brokes, Arbeitsrechtsexperte der Arbeiterkammer, gegenüber krone.at erläuterte. „Wenn jemand in Quarantäne kommt, dann regelt das Epidemiegesetz, unabhängig vom Verschulden, dass der Lohn fortgezahlt wird“, so der Jurist. Arbeitnehmer sollten nämlich nicht „in Versuchung kommen, doch arbeiten zu gehen“, nur weil sie Einbußen befürchten würden, so Brokes.