Hütter: „Ich riskiere nicht mehr Kopf und Kragen“

Im Dezember 2018 musste die Steirerin wegen einer schon in Lake Louise erlittenen Knorpelfraktur der rechten Oberschenkelrolle erneut mehrere Wochen pausieren und kehrte nach der Absage von St. Anton im Jänner 2019 erst in Cortina d‘Ampezzo auf die Rennpiste zurück. Gleich danach zog sich die Freundin des ÖSV-Abfahrers Christian Walder bei einem Sturz in Garmisch-Partenkirchen aber einen Innenbandeinriss im rechten Knie und einen Muskelfasserriss in der linken Wade zu und verpasste damit auch die WM in Schweden.