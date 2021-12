„Heimische Singvögel brauchen jetzt unsere Hilfe!“

Doch wie füttert man die Singvögel überhaupt?

„Es kommt ganz klar aufs richtige Futter an“, erklärt Dietmar, denn so bunt das Gefieder unserer Singvögel ist, so unterschiedlich sind deren Vorlieben. „Amseln benötigen etwa Weichfutter, also Haferflocken und freuen sich auch über das eine oder andere Apfelstückchen.“ Generell passe laut dem Experten Körnerfutter immer, also Sonnenblumen oder Hanfkörner sowie alle Getreidearten: „Vogelfutter ist überall erhältlich.“