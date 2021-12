Kanzler: Angelobung dort, wo die Kaiserin schlief

Maria Theresia blickt mit einem Mona-Lisa-Lächeln auf die Ernennungen in der Hofburg, die am Montag stattfinden. Das Bild der Monarchin ist eines der wenigen Accessoires, die den roten Maria-Theresien-Saal zieren. In dem Raum, wo Karl Nehammer zum Kanzler ernennt wird, war vor 300 Jahren das Schlafgemach der Herrscherin.