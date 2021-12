Lauter regionale Schmankerl im Bschoad Binkerl

Ein großer Traum

Sein Binkerl hat es schon bis in die USA geschafft: „Sogar Urlauber auf dem Weg zum Meer machen bei mir Halt, aber das ist nicht so oft“, meint er bescheiden. Und dann gesteht er seinen großen Traum: „Ich will im ganzen Land Bschoad Binkerl-Shops aufmachen. Irgendwann wage ich das!“ www.bschoad-binkerl.at