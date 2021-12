Debütant trifft bei den Harder Torfestspielen

Die Gäste der HSG Holding Graz eröffnen die heutige Partie des 12. Spieltags in der Sporthalle am See, ihr erster Angriff durch einen Wurf von Rok Skol wird jedoch von Keeper Golub Doknic pariert. So fällt das erste Tor in diesem Spiel auf Seiten der Harder durch den Treffer von Linksaußen Luca Raschle (1:0, 2. Minute). Auch im 7-Meter-Duell gegen Jurij Jensterle beweist „Hexer“ Golub Doknic Nerven, überzeugt mit einer Parade und unterstreicht einmal mehr, dass er in absoluter Topform ist. Für das erste Tor der Gäste sorgt Christian Hallmann (1:1, 3. Minute). Hard agiert in den Anfangsminuten sehr aktiv und aufmerksam und sichert sich dadurch viele Ballgewinne. So gelingen den Roten Teufeln die schnellen und einfachen Tore. Die klaren Chancen werden erfolgreich zu Ende gespielt. Als sich die Grazer nach nur wenigen Spielminuten einem 4-Tore Rückstand hinterherlaufen sehen, zückt Chefcoach Rene Kramer erstmals seine Team-Time-Out-Karte (2:6, 10. Minute). Die Worte des Chefcoaches scheinen ihre Wirkung zu zeigen und die Grazer starten ihre Aufholjagd und verkürzen ihren Rückstand. Es ist schließlich Paul Offner, der mit dem Anschlusstreffer sein Team wieder ins Spiel bringt (6:7, 17. Minute). Der Harder Cheftrainer Hannes Jón Jónsson wartet nicht lange und reagiert umgehend mit seiner Team-Time-Out Karte - klare Worte sollen seine Jungs auf der Platte wieder wachrütteln. Die Roten Teufel durchtauchen dieses Wellental und können sich mit Hilfe eines unglaublich starken Torhüters Golub Doknic bis zum Pausenpfiff wieder mit sechs Treffern absetzen. Mit einer 15:9 Führung kehren die Harder Hausherren in die Kabine.