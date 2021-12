Neue Köpfe, altes Spiel | Erwartungen

Jetzt haben die Bundesländer in der ÖVP wieder die Macht zurückerobert: In beinahe ununterbrochenen Telefonkonferenzen einigten sie sich auf Karl Nehammer als neuen Parteiobmann und Bundeskanzler. Und redeten ein mehr als gewichtiges Wörtchen bei dessen Team mit. So folgt nun ein Niederösterreicher dem von der niederösterreichischen ÖVP zum Kanzler gepushten Karl Nehammer ins Innenressort, ein Vorarlberger, der bisherige Staatssekretär im Klimaschutzministerium, wird neuer Finanzminister statt Gernot Blümel und ein Steirer folgt Bildungsminister Heiz Faßmann, der überraschend aus der Regierung ausscheidet, während - ebenfalls eher überraschend - die türkisen Ministerinnen Schramböck, Köstinger und Raab in ihren Ämtern bleiben. Achja: Und eine Oberösterreicherin wird neue Jugend-Staatssekretärin. Gut austariert heißt das dann. Die alte, schwarze ÖVP ist zurück!