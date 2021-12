Appell von Erzbischof: „Bitte, lasst euch impfen!“

Von den Kirchen und Religionsgemeinschaften sei ausdrücklich „nicht erwartet worden, dass wir für eine Impfpflicht eintreten - aber dass wir dafür eintreten, wie wichtig das Impfen aus Sicht des Gemeinwohls ist“, wird Lackner in einem Statement, das im Anschluss an den Impfgipfel am Freitagnachmittag im Wiener Bundeskanzleramt veröffentlicht wurde, zitiert.