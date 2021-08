Jetzt auch Impfstation im Stephansdom eröffnet

Gegen 10 Uhr eröffneten Kardinal Christoph Schönborn, Dompfarrer Toni Faber, Bürgermeister Michael Ludwig und Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (beide SPÖ) höchstpersönlich die neue Impfstation. Tatsächlich in Betrieb gehen wird die Einrichtung dann am Donnerstag. „Wir sind in einer Gesundheitskrise, die alle Menschen betrifft, da braucht es außergewöhnliche Maßnahmen“, begründete Hacker die Wahl des Doms als Impfstelle. Er hoffe nun, dass möglichst viele Menschen das Angebot annehmen werden, „sei es aus purem Egoismus oder aus Nächstenliebe“.