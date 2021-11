Schon über 17.800 Impfungen im Wiener Stephansdom

Sensationell laufen die Impfungen im Wiener Stephansdom: Exakt 17.817 Corona-Impfungen mit dem Vakzin von Biontech/Pfizer sind seit August in der Barbarakapelle des Gotteshauses verabreicht worden, davon 10.123 seit Novemberbeginn und 2872 allein am vergangenen Wochenende. Nun soll das Impfangebot auf die ganze Woche ausgebaut werden. Am Wochenende wollen Corona-Leugner vor dem Dom protestieren.