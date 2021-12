Fälscher-Krimi: Wiener Künstler von FBI verhaftet

Die Fänge der US-amerikanischen Polizeibehörde FBI reichen bis in die tiefste portugiesische Provinz! Das musste auch der Wiener Künstler Christian Rosa zur Kenntnis nehmen, für den jetzt in Vila Nova de Milfontes – ein 5000-Einwohner-Nest an der Atlantikküste – die Handschellen klickten. Der Zugriff gilt jedenfalls als vorläufiger Höhepunkt eines filmreifen Kunst-Krimis!