Säurefass umgekippt, Arbeiter im Krankenhaus

Das Unglück passierte bei einer Speditionsfirma in Röthis. Beim Verladen eines Fasses, in dem sich rund 280 Liter einer Salpeter-Phosphorsäure-Mischung befanden, kippte das Gefäß um, die Flüssigkeit trat aus. Glücklicherweise wusste die alarmierte Feuerwehr, was in diesem heiklen Fall zu tun war.