Wieder über 10.000 Neuinfektionen, 61 Todesfälle Kopieren

Erneut wurden in Oberösterreich die meisten Neuinfektionen verzeichnet: 2194 neue Fälle wurden gemeldet. 1678 waren es in der Steiermark, 1475 in Wien und 1412 in Niederösterreich. Tirol registrierte 971 Neuinfizierte, Kärnten 848, Salzburg 811, Vorarlberg 797 und das Burgenland 181.