„Wiesen lacht, Wiesen staunt“ als neue Eventserie

Humor vom Feinsten

Kabarettistisch der Marsch geblasen wird dem Publikum bei Mnozil Brass am 12. Juli im neuen Programm „Pandaemonium“. „Comedy = Schmerz + Zeit“ lautet die Erfolgsformel des deutschen Bühnenstars Kaya Yanar, der am 14. Juli über den „Fluch der Familie“ reflektiert. HOCHTiEF hinaus will Gery Seidl am 30. Juli. Gernot Kulis folgt mit „Best Of - Ö3-Callboy“ am 18. August, Omar Sarsam am 25. August.