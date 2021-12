Großer Erfolg: Vom Lehrling zum Trainer des Jahres

Manche Berufswege sind verschlungen: Jürgen Eisserer (36) aus Taufkirchen an der Pram im Bezirk Schärding fing eine Lehre als Kommissionierer an. Es folgten weitere 15 Jobs in 20 Jahren und ein Studium, bis er als Trainer in Sachen Kommunikation endgültig seine Berufung fand. Heute ist er für Firmen und Profisportler tätig und beschreitet dabei neue Wege.