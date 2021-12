Soll ich mein Kind gegen Corona impfen lassen?

An Primar Martin Henkel, Abteilungsvorstand für Kinder- und Jugendheilkunde am Ordensklinikum Linz, treten viele besorgte Eltern heran. Er sagt: „Ich würde dazu raten, auch Kinder unter zwölf Jahren impfen zu lassen. Ich würde aber die Eltern dazu nicht unter Druck setzen. Die Risikoabwägung ist bei Kindern etwas anders als bei Älteren.“ Er appelliert an die Erwachsenen: „Kinder sind Teil der Gesellschaft, aber nicht dazu da, die Impfträgheit der Erwachsenen auszubaden. Vorrangig sollten sich jetzt vor allem Erwachsene, denen Kinder anvertraut werden, schützen.“ Trotzdem ist Henkel ein Befürworter der Kinderimpfung: „Ich empfehle den Stich für unter Zwölfjährige. Kinder können in seltenen Fällen einen schweren Verlauf haben, und da viele von ihnen noch nicht geimpft sind, spielen sie als Überträger eine wichtige Rolle.“