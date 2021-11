Seit Lockdown-Beginn setzte es über 2000 Anzeigen

Seit einer Woche gilt wieder ein harter Lockdown für Geimpfte und Ungeimpfte in ganz Österreich: In dieser Zeit (22. bis 28. November) hat die Polizei über 170.000 Mal die Einhaltung der Corona-Maßnahmen überprüft. Dabei setzte es exakt 2175 Anzeigen und Organmandate wegen Verstößen. Die meisten Anzeigen gab es in Niederösterreich und Wien - Dabei unterschied sich aber die Anzahl der Kontrollen stark: In Niederösterreich wurde mit rund 36.000 Mal am häufigsten kontrolliert, im Burgenland am seltensten mit rund 4000 Mal.