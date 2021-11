Vandalenakte in zwei Schulen in Klagenfurt

Bisher unbekannte Täter brachen am Sonntag zwischen 6 und 9 Uhr in die zwei sich in unmittelbar Nähe befindlichen Schulgebäude in Klagenfurt-St. Peter ein. Beide Eingangsbereiche wurden schwer beschädigt. Das Ergebnis: zwei eingeschlagene Eingangstüren aus Glas, zwei zertrümmerte Innentüren aus Glas, zwei kaputte Holztüren und mehrere demolierte Fenster.