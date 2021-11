Omikron-Mutation: Tiroler Fall offiziell bestätigt

„Insgesamt sind den Behörden in Tirol derzeit 31 Personen bekannt, die sich in den vergangenen zwei Wochen in einem südafrikanischen Land aufgehalten haben“, so das Land in einer Aussendung. Neben der infizierten Person aus dem Bezirk Schwaz liege für 20 Personen bereits ein negatives Testergebnis vor, bei elf Personen sind die Testungen aktuell im Gange.