100 Jahre Caritas Kärnten - aus Liebe zum Nächsten

Im Jahr 1920 ist das Caritas-Sekretariat in Kärnten gegründet worden. Ein Jahr später entstand daraus der Kärntner Caritas-Verband. „Von da an hat sich die Hilfe in verschiedenster Weise ausgebreitet, zwischen den Kriegen blühten die Tätigkeiten auf“, erzählt Viktor Omelko (86), der der Caritas Kärnten 40 Jahre lang als Direktor vorstand.