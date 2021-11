Diese Treibjagd in Haimburg sorgte für Aufregung

„Ich bin zornig! Die Jagdgemeinschaft Völkermarkt hatte mich voriges Wochenende informiert, dass am Nachmittag auf Fasane und Hasen geschossen wird. Als ich darauf aufmerksam machte, dass seit zehn Jahren eine Fasan-Familie in meinem nicht eingezäunten Garten lebt, wurde mir geantwortet, dass in meinem Garten ja eh nicht geschossen wird“, berichtet Edwin Wiegele, der nach der kleinen Treibjagd aber nur noch einen Fasan vorfinden konnte.