Keine populistischen Sprüche und Scheinlösungen!

Selten bis nie waren sich Zeitungskommentatoren quer durch alle Blätter so einig: Die Bundesregierung hat in ihrer Coronapolitik schwere Fehler und Versäumnisse begangen. Wir alle zahlen dafür einen hohen Preis in Form von Toten und eines Lockdowns. Es gibt keinen sofortigen Ausweg. Daher sollten Politiker und Bevölkerung gemeinsam auf allzu populistische Sprüche als Scheinlösung verzichten.