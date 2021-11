Bosnier mit 110 km/h am Südring gestoppt

Am Samstag gegen 20.40 Uhr fuhr in Klagenfurt ein 20-jähriger Staatsbürger aus Bosnien, der in der Lindwurmstadt wohnt, mit seinem Pkw am Südring im Ortsgebiet mit weit überhöhter Geschwindigkeit. Eine Verkehrsstreife stellte eine gemessene Geschwindigkeit von 110 km/h (erlaubt sind 50 km/h!) fest. Zudem herrschten aufgrund des Schneefalls gefährliche Fahrbahn- bzw. schlechte Sichtverhältnisse.