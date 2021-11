Verkaufsstart für Klimaticket verzögert sich

Am Schalter muss man 12 Tage länger warten

Der Vorkerkauf am Schalter und via Bestellformular (online oder per Post) war ursprünglich für den 1. Dezember geplant. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation verspätet sich der Verkauf an den drei Vertriebststellen: In Graz, Kapfenberg und Leoben kann dieses erst am 13. Dezember gekauft werden. Mittels Formular ist es weiterhin ab 1. Dezember möglich.