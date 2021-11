Schülerin fälschte wegen Mathe-Prüfung Corona-Test

Mit Impfausweis des Bruders in die Bar

Fall 1: Ein Jugendlicher in Feierlaune wollte am 17. September in ein Lokal – dafür krallte er sich Impfausweis und Reisepass seines Bruders. Doch der Türsteher erkannte den Trick, alarmierte die Polizei. „Dem Betroffenen wurde gemeinnützige Arbeit als Strafe angeboten“, so Haslinger. Der zweite Fall spielte sich am 21. Juli vor einer Bar am Rudolfskai ab: Einen gefälschten Antigen-Test zeigte ein Feiernder vor. Folge: 400 Euro Geldbuße wegen §225a StGB Datenfälschung.