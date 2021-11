Lockdown-Kontrolle: Sonderstreifen in jedem Bezirk

Der Kontrolldruck werde hochgehalten, um sicherzustellen, „dass dieser Lockdown, der tatsächlich eine unglaubliche Mühsal für die Menschen in Österreich darstellt, so effizient ist, dass er auch Wirkung zeigt“, sagte Nehammer bei einer Pressekonferenz am Sonntag zur Bilanz der Großdemo gegen die Corona-Maßnahmen am Samstag in Wien.