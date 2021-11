Droht Vorarlberg ein verlängerter Lockdown?

Es ist eine düstere Prognose, welche die Tiroler Virologin Dorothee von Laer am Donnerstag via „Profil“ abgab: „Man wird den Lockdown in einigen Bundesländern verlängern müssen. Ich gehe davon aus, dass der Osten öffnen kann, der Westen nicht.“ Angesichts der derzeitigen Lage in Vorarlberg spricht nur wenig für eine Öffnung am 13. Dezember: Schenkt man den Berechnungen der Expertengremien Glauben, wird Vorarlberg spätestens zur Mitte der kommenden Wochen die österreichweit höchste Inzidenz haben. In Kombination mit dem Faktum, dass es im Ländle proportional zur Einwohnerzahl vergleichsweise wenige Intensivbetten gibt, bleibt für Optimismus nur noch wenig Platz. Aktuell müssen in den Vorarlberger Krankenhäusern 118 Covid-Patienten behandelt werden, 24 davon benötigen eine intensivmedizinische Betreuung. Was im Umkehrschluss bedeutet: Es stehen noch 29 Intensivbetten für alle Patientengruppen zur Verfügung.