Zerstörung statt Bewahrung von alter Meierei

In Zukunft wird nur noch das Schild „Parkplatz Meierhof“ an den Komplex erinnern, der seit dem Ende des 17. Jahrhunderts in Eisenstadt stand. Erbaut wurde er in der Zeit von Paul I. Esterházy, dem ersten Fürsten und eine der prägendsten Persönlichkeiten der Familie, unter dem Eisenstadt Residenzstadt wurde und großen Aufschwung nahm.